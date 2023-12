Attacco hacker alla sanità di Modena, dati sul 'dark web'

È stata pubblicata sul "dark web", piattaforma non raggiungibile dai normali motori di ricerca, una parte dei dati che gli hacker responsabili dell'attacco informatico alla sanità modenese hanno copiato dai sistemi degli ospedali. Lo rende noto la stessa Ausl di Modena. Sono trascorse ormai quasi due settimane da quando (28 novembre) il cyberattacco ha mandato in tilt i sistemi, bloccando servizi essenziali come analisi di laboratorio o esami come le mammografie e obbligando a tornare ai "vecchi" sistemi carta e penna per svolgere qualunque attività. Solo negli ultimi giorni gradualmente stanno riprendendo i vari servizi.

L'Azienda sottolinea che in base alle sue verifiche non ha perso dati, ma quelli rubati sono stati dunque copiati. Si tratta dello 0,5% dei dati archiviati nei sistemi aziendali e di questi una "piccola parte" per il momento è stata pubblicata sul dark web. "Dalle prime verifiche il tipo di dati copiati risulterebbe essere afferente a un'area che contiene principalmente documenti amministrativi e solo in parte sanitari". Al lavoro h24 il team tecnico delle aziende sanitarie, in coordinamento con il responsabile della Protezione dei dati personali, per analizzare i file pubblicati e fornire agli interessati le comunicazioni previste dalla normativa.

Magistratura, Polizia Postale, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Aziende sanitarie sono impegnate nelle indagini, ciascuna per le proprie competenze.

