Da FdI esposto in Procura a Bologna per la torre Garisenda

Il gruppo di Fratelli d'Italia in Comune a Bologna ha presentato un "esposto alla Procura della Repubblica. Abbiamo chiesto che la Procura proceda per una serie di reati che a nostro avviso si possano palesare", ossia "rifiuto o omissione di atti d'ufficio e rifiuto o omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina".

A dirlo è stato il capogruppo di FdI a Palazzo d'Accursio, Stefano Cavedagna. La denuncia "è contro ignoti", precisa.

Quanto ipotizzato dai consiglieri d'opposizione "hanno entrambi profili penali, mente il secondo avrebbe anche profili amministrativi" e l'invito alla Procura di Bologna, "qualora non ravvisasse atti o fatti penali, è di procedere con le autorità competenti per le relative sanzioni amministrative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA