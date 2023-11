Lepore, 4,7 milioni per mettere in sicurezza Torre Garisenda

"Abbiamo innanzitutto definito le risorse di questa prima messa in sicurezza, pari a 4,7 milioni di euro che metterà l'Amministrazione comunale". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine del consiglio comunale nel corso del quale ha riferito sui lavori di restauro della torre Garisenda, una delle cosiddette due torri di Bologna, simbolo della città.

Verranno stanziati "subito 3,4 milioni, che serviranno per realizzare nelle prossime settimane la struttura che metterà in sicurezza la base e anche il perimetro - ha spiegato Lepore - Come avevamo detto nelle prossime settimane, partirà un cantiere che realizzerà la prima base di questo cilindro, alto diversi metri, che servirà a contenere la prima parte della Torre, poi nei sei mesi successivi con la restante perte delle risorse verrà realizzato un contenitore complessivo".

Per realizzare i lavori "abbiamo individuato un'azienda per questa prima fase di somma urgenza, che è la Faggioli, che ha già lavorato anche già svolto un ruolo per la Costa Concordia", ha proseguito il sindaco di Bologna.

"Quando arriverà il progetto per il restauro - chiarisce Lepore - il budget aumenterà necessariamente. La messa in sicurezza - conclude - arriva a seguito delle indicazioni del comitato tecnico scientifico, che di fatto ha già completato la propria relazione, devono vedersi tra mercoledì e giovedì per sottoscriverla, ma noi ne conosciamo già i contenuti". Lepore ha anche ringraziato i residenti attorno alla Torre, che oggi verranno contattati dalla Protezione civile e dalla Polizia locale, "per la loro disponibilità e pazienza. Dobbiamo collaborare tutti per il bene della Torre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA