Ausl Bologna, inquietudine per malori sospetti di operatori 118

Alla luce di sette casi di malesseri sospetti registrati negli ultimi quattro mesi tra gli operatori della Centrale operativa 118 Emilia Est a Bologna, casi che hanno riguardato anche due elicotteristi, "abbiamo fatto delle indagini di tipo ambientale all'interno della struttura e questi indagini hanno dato esiti negativi rispetto a possibili fonti di inquinamento per cui abbiamo investito del problema la Procura per eventualmente accertare altri tipi di problemi". Così, a margine dell'inaugurazione del primo Cau- Centro di Assistenza per le Urgenze all'ospedale di Budrio, il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon.

"Non facciamo ipotesi su quello che è successo - osserva - certamente non è un momento facile: ci sono stati sette episodi nell'arco di poco tempo creando inquietudine in quegli operatori che svolgono una funzione strategica. Abbiamo convenuto che debba essere fatto un approfondimento che esca dalla sfera del nostro raggio di azione e di competenza e abbiamo investito del tema la Procura della Repubblica di Bologna".

Quanto ai malesseri provati anche da elicotteristi, prosegue Bordon, "per fortuna non ci sono stati degli episodi che hanno riguardato personale durante la fase del volo. Ci sono stati dei malesseri che sono oggetto di indagine. Non so e non posso dire altro ci sono delle indagini in corso ed è giusto che chi fa questo mestiere e ha la nostra fiducia ci aiuti a risolvere nel più breve tempo possibile questo problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA