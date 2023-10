Arriva 'Monopoly Bologna', c'è già la multa per i 30 km/h

Da quasi 90 anni la parola 'Monopoly' è sinonimo di gioco da tavolo: non uno dei tanti, ma quello per antonomasia, quello che dal 1935 ha visto cimentarsi sulle sue caselle oltre un miliardo di giocatori in 144 Paesi del mondo. E da quest'anno anche Bologna avrà la sua edizione dedicata (anche in inglese), che sarà in vendita in città e provincia a partire dal weekend, mentre già da domani sarà possibile l'acquisto online sul sito di Bo!Edizioni. Il costo del gioco è di 40 euro, e parte del ricavato delle vendite verrà devoluto a Fondazione Ant Italia. Nella versione 'made in Bo' si passerà in piazza Santo Stefano, via Indipendenza, dalla statua di Ugo Bassi, facendo attenzione, come da tradizione, a 'Probabilità e Imprevisti', e a non andare 'in Prigione senza passare dal Via'. Oppure si dovrà cercare di non incappare in una multa per eccesso di velocità, con il limite rigorosamente fissato ai 30 chilometri all'ora.

"Questa iniziativa unisce tanti aspetti. In primis il fatto che sia nato 'Monopoly Bologna' - ha spiegato il direttore generale di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli - e ognuno di noi ha giocato almeno una volta a questo gioco. E' un sorriso in più non solo per Natale, visto che l'auspicio è che rientri nelle liste natalizie di molti. Dall'altra parte ringrazio tutti gli interlocutori che hanno lavorato a questa iniziativa e una parte del ricavato sarà devoluto all'Ant, che nasce proprio a Bologna.

Inoltre aiuterà a parlare di turismo e a divulgare Bologna attraverso una forma particolare". Per Mattia Santori, consigliere delegato al Turismo con il coordinamento della Direzione turistica, "Bologna oggi può fare cose che qualche anno fa potevano sembrare strane. Ma tutti conoscono Bologna e questo sarà anche un modo per chi ha studiato qui di portarsi dietro un ricordo".

Il Monopoly di Bologna è stato realizzato grazie a Biemme-A brand of Bcs srl, e prodotto da Winning Moves su licenza Hasbro.

Sarà distribuito in oltre 100 punti vendita tra edicole, negozi di giochi e librerie da Boh!Edizioni.



