Polizia sequestra 65 kg droga a Bologna, due arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Circa 65 kg di stupefacenti, fra hascisc e marijuana, sono stati sequestrati a Bologna dalla polizia, in un'operazione che ha portato all'arresto di due persone: un 56enne italiano, con precedenti, e un 20enne di origine albanese, finora incensurato.

L'indagine della squadra Mobile è nata da un intervento delle pattuglie del 113, sollecitato da segnalazioni di alcuni residenti nella zona di via Misa che avevano indicato movimenti sospetti intorno a un appartamento. Gli agenti hanno intercettato l'italiano che, dopo essere uscito da quell'abitazione e aver caricato in auto due trolley, si è messo alla guida e ha raggiunto via Guelfa, dove in un parcheggio ha incontrato il ventenne.

Questi, dopo avere aperto il bagaglio e controllato la presenza dei trolley, è salito in auto per ripartire in direzione della tangenziale. Qualche minuto più tardi, sulla via Galliera, le pattuglie hanno fermato l'auto per un controllo, trovando all'interno dei due trolley circa 58 kg di hascisc. La successiva perquisizione dell'appartamento in via Misa, nella disponibilità del 56enne, ha portato al rinvenimento di ulteriori 3,5 kg di marijuana e 3 kg di hashish, in parte nascosti all'interno di un controsoffitto in cartongesso. Sempre al 56enne sono stati sequestrati 150 grammi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti. La stima del valore al dettaglio della droga si aggira sui 700.000 euro. (ANSA).