Aggredisce e caccia di casa la madre 89enne, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 GIU - Avrebbe aggredito l'anziana madre, cacciandola di casa. È successo a Reggio Emilia nella notte fra venerdì e sabato, dove la polizia di Stato ha arrestato un 60enne. Erano circa le 3,20 quando la donna di 89 anni ha chiamato la Questura, raccontando di essere stata svegliata nel cuore della notte dal figlio che l'avrebbe minacciata, costretta a vestirsi di fretta e ad uscire dall'appartamento. Sul posto si è immediatamente precipitata una Volante.

Gli agenti hanno trovato l'anziana in giardino, infreddolita con solo una vestaglia addosso e spaventata. Le forze dell'ordine sono entrate in casa e hanno trovato il figlio visibilmente nervoso che continuava a inveire contro la madre.

Inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina.

Sono scattate infine le manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo - con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché in materia di sostanze stupefacenti - è comparso stamattina davanti al Gip del tribunale di Reggio Emilia che gli ha applicato il braccialetto elettronico e altresì disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della madre e l'allontanamento dalla casa familiare.

