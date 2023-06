Bimba di sette mesi ustionata da una pentola bollente

(ANSA) - MODENA, 09 GIU - Una bambina di sette mesi è rimasta ustionata dal contenuto di una pentola, probabilmente acqua o cibo bollente, tra le undici e mezzogiorno in un'abitazione di Sassuolo, in provincia di Modena. La bambina è stata portata con urgenza al centro ustionati di Parma dall'elisoccorso e dalle prime informazioni che si hanno in merito all'accaduto avrebbe riportato ustioni di media gravità. Illesa, invece, un'altra bambina, di sette anni, in quel momento presente nell'abitazione. (ANSA).