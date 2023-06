Madre e bimba morte in slitta, sentenza è attesa il 20 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Si è svolta davanti al giudice dell'udienza preliminare di Bolzano, Elsa Vesco, la discussione del processo con rito abbreviato che vede imputato per omicidio colposo in concorso Sigfried Wolfsgruber, presidente del consiglio di amministrazione della società Funivie Corno del Renon, per l'incidente mortale in slitta del 4 gennaio 2019 sul Corno del Renon.

Renata Dyakowska, 38enne di Reggio Emilia, e sua figlia Emily Formisano, 8 anni, erano scese per errore lungo una ripida pista da sci, schiantandosi contro un albero a lato del tracciato e perdendo così la vita. La Procura ha chiesto per Wolfgruber una pena di 4 mesi con la condizionale: esclusa la contestazione della mancata predisposizione di una barriera protettiva verso la vegetazione a bordo pista, in quanto non sarebbe da considerare un "ostacolo atipico" (che invece renderebbe necessaria una protezione).

Confermata, invece, la contestazione della cartellonistica carente. La difesa di Wolfgrguber, affidata agli avvocati Paride D'Abbiero e Andreas Agethle, ha chiesto l'assoluzione. La sentenza è attesa il 20 luglio. (ANSA).