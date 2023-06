Protesta di Extinction Rebellion contro il Passante di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Blitz contro il Passante di mezzo di Bologna da parte dell'associazione ecologista Extinction Rebellion. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 alcuni attivisti hanno srotolato uno striscione dalla Torre degli Asinelli su cui era scritto '10 giugno. No Passante. Agiamo ora". A terra, spiega la stessa associazione, un presidio in solidarietà.' Obiettivo della protesta l'allargamento del Passante di mezzo, definita da Extinction Rebellion, in una nota, "una infrastruttura simbolo di politiche che privilegiano lo sfruttamento del suolo, la cementificazione e il profitto, a discapito della salute e del futuro dei cittadini".

Alle 16 i manifestanti hanno tolto lo striscione e, argomenta ancora l'associazione " hanno collaborato con le forze dell'ordine che li hanno identificati" mentre il presidio "si è sciolto pacificamente alle 16.30 circa".

Ora, conclude Extinction Rebellion, "non ci arrendiamo: il 10-06 bloccheremo il Passante di mezzo per rimarcare ancora una volta la necessità per la nostra comunità di prendere una direzione completamente diversa". (ANSA).