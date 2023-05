Omicidio di Alessandra, a processo i primi quattro 'haters'

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Andranno a processo gli haters di Alessandra Matteuzzi, le persone accusate di aver offeso la memoria della donna di 56 anni uccisa il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna, dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. La Procura bolognese, dopo la denuncia dei familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, ha infatti citato in giudizio quattro imputati per diffamazione aggravata e la prima udienza è fissata per il 25 gennaio.

Tra questi c'è anche Donatello Alberti (difeso dall'avvocato Gisella Rossi), all'epoca direttore della Croce Bianca di Ferrara, che nelle ore successive all'assassinio scrisse sui social: "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso", suscitando forti polemiche e poi finendo sospeso dall'associazione. Ma si tratta solo dei primi ad essere identificati e le indagini del pm Bruno Fedeli e della Postale proseguono, sulla base delle segnalazioni degli avvocati dei familiari di Alessandra.

Attualmente in Corte di assise è in corso il processo per Padovani, accusato di omicidio aggravato ed è stata di recente disposta una perizia psichiatrica sulla sua capacità di stare in giudizio. (ANSA).