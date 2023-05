Al presidente Mattarella donato un cesto di ortofrutta salvata

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Un cesto con i prodotti dell'agricoltura romagnola salvati dall'alluvione, dall'insalata all' aglio, dai ravanelli ai carciofi, dai cetrioli agli asparagi è stato consegnato dagli agricoltori della Coldiretti in piazza Saffi a Forli al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha dimostrato di gradire assaggiando una fava 100% romagnola. Un ringraziamento per la sensibilità mostrata dal presidente con la sua visita nei territori alluvionati, sottolinea la Coldiretti, ma anche un segno della voglia delle imprese di ripartire, nonostante i mille gravissimi problemi da affrontare tra campi allagati, aziende franate e la chiusura degli stabilimenti di trasformazione e dei punti vendita aziendali. Acquistare prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate, precisa Coldiretti, è il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione facendo ripartire l'economia e l'occupazione dei territori colpiti. La ripresa delle attività di vendita è infatti importante per salvare i circa 50 mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione messi a rischio dall'alluvione.

Si tratta di far tornare a vivere un territorio di circa 300 mila ettari di superficie agricola. (ANSA).