A Cesena l'ultimo saluto alle tre vittime dell'alluvione

Cesena ha dato in mattinata l'ultimo saluto alle sue tre vittime dell'alluvione. Nella frazione di Ronta l'addio, in forma civile, ai coniugi Sauro Manuzzi (69 anni) e Marinella Maraldi (72 anni). In contemporanea a Calisese, con rito religioso, il funerale di Riccardo Soldati (77 anni).

Le spoglie di Sauro Manuzzi e Marinella Maraldi sono partite dalla camera mortuaria dell'ospedale Bufalini per raggiungere Ronta, dove la coppia gestiva un'azienda agricola in piante officinali. La morte li ha colti mentre tentavano di salvare il salvabile dalle acque del Savio esondato. Il corpo della donna era poi stato recuperato sulla spiaggia di Zadina di Cesenatico a oltre 20 chilometri di distanza. Ad attenderli una grande folla che in corteo, guidato dalla figlia della coppia, Lucia, e gli altri famigliari, ha seguito i due feretri sino di fronte alla casa dove i due abitavano. Poi le spoglie sono tornate a Cesena al forno crematorio. Presente, a rappresentare tutta la comunità cesenate, il sindaco Enzo Lattuca.

A Calisese al funerale di Riccardo Soldati un'altra folla ha saluto l'uomo, morto travolto dall'acqua e dal fango mentre si trovava nel giardino di casa nella frazione di Casale. Presenti il prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, e l'assessore comunale Luca Ferrini. Presente, in forma strettamente privata, il ministro alla pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.