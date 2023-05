Riapre da domani l'ipercoop di Lugo di Romagna

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Riaprirà domani l'ipercoop Centro il Globo di Lugo di Romagna, chiuso a causa dell'alluvione. Fra i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 nella zona resta chiuso l'ipercoop Lungo Savio di Cesena mentre sono stati riaperti nei giorni scorsi l'extracoop Esp di Ravenna e il supermercato Coop di Conselice.

E questo, sottolineano dalla Cooperativa, "nonostante le molte difficoltà che questo ultimo comune sta ancora affrontando". La cooperativa sta cercando soluzione per garantire il servizio ai soci e ai clienti per Cesena, dove è comunque funzionante il servizio di spesa online Easycoop che è attivo anche nel Ravennate.

La raccolta fondi lanciata da Coop Alleanza 3.0 ha permesso di raccogliere in pochi giorni 35 mila euro. Ed è ancora possibile partecipare alle casse di tutti i punti vendita dal Friuli alla Puglia o con versamenti sul conto appositamente aperto da Coop Italia presso Unicredit (IBAN: IT 94 T 02008 05364 000106764648 causale "Raccolta Fondi Alluvione Romagna e Marche".

"La Cooperativa - spiega una nota - coglie l'occasione per ringraziare i suoi lavoratori e quanti in queste ore con il proprio impegno stanno rendendo possibile la ripartenza".

