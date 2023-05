Meloni, contro il maltempo decreto da oltre 2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione.

Tra le misure previste, "la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro" e "una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro". Previsto anche "un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest - che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo - con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro" che riguarda tassi agevolati a fondo perduto. Fondi, in questi due ultimi casi, che arrivano dal ministero degli Esteri.

