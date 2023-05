++ In E-R resta l'allerta rossa anche per domani ++

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Non cala il livello dell'allerta in Emilia-Romagna: la protezione civile ha, infatti, rinnovato l'allerta rossa anche per domani sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sulla Romagna è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi. Domani sono comunque previste deboli precipitazioni sparse. Non si prevedono significativi incrementi dei livelli dei fiumi. Resta altissimo il pericolo frane.

