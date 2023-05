Vicinanza minoranze della Regione Umbria all'Emilia Romagna

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - I consiglieri regionali umbri di minoranza esprimono solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo. "Facciamo appello alle istituzioni regionali e locali affinché si impegnino al massimo per fare quanto necessario a portare aiuto, conforto e assistenza, collaborando con la macchina soccorsi e contribuendo a garantire accoglienza e solidarietà a chi si trova nel bisogno" aggiungono.

"L'Umbria - sottolineano i consiglieri regionali - è una terra che conosce bene il valore della cooperazione e della solidarietà, allorquando le calamità naturali arrivano a sconvolgere intere comunità e ne segnano profondamente il futuro.

La Regione Emilia Romagna è sempre stata in prima fila nel portare aiuto e soccorso alle nostre popolazioni colpite più volte da eventi sismici. Anche per questo motivo, con spirito di vicinanza, amicizia e riconoscenza, riteniamo doveroso che si metta al più presto in moto la catena dei soccorsi attraverso il coordinamento della protezione civile regionale. Il disastro senza precedenti a cui stiamo assistendo in queste ore - concludono i consiglieri umbri - impone una profonda riflessione anche da parte della politica umbra sulla necessità di un intervento immediato per affrontare gli effetti della crisi climatica al fine di mettere in sicurezza il nostro territorio".

(ANSA).