Il campanello di Donizetti al Teatro Comunale di Ferrara

Lo spettacolo, con la regia di Giovanni Dispenza, vede impegnati i solisti, il coro e l'orchestra del Conservatorio in collaborazione col Coro Santo Spirito. Sul podio Marco Titotto.

"Il campanello", con libretto dello stesso Donizetti, fu rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1836. L'opera testimonia la leggendaria rapidità del compositore, che la scrisse in appena otto giorni. Il successo della farsa risollevò le difficoltà economiche del Teatro Nuovo e dopo questo allestimento, che conteneva dialoghi parlati in napoletano, Donizetti aggiunse i recitativi in italiano con l'aiuto di Salvatore Cammarano, con cui aveva collaborato l'anno prima per Lucia di Lammermoor.

A Napoli la giovane e bella Serafina viene promessa in sposa a don Annibale Pistacchio, speziale, con gran dispetto dell'innamorato - ricambiato - di Serafina, il giovane Enrico.

Nonostante i tentativi di impedire il matrimonio, la cerimonia viene fissata. Enrico e Serafina cercano in tutti i modi di impedire che il matrimonio venga consumato quella notte, così da guadagnar tempo per un successivo tentativo di farlo annullare.

Don Annibale è obbligato in forza di legge a fornire i suoi prodotti medicinali a chi ne faccia richiesta anche di notte e quindi il campanello esterno alla bottega, sotto l'abitazione, sarà lo strumento di Enrico per disturbare la prima notte di nozze di don Annibale.

A Ferrara canteranno Kim Minji e Elena Maria Giovanna Pinna (Serafina), Zhou Qihang e Carlo Torriani (Don Annibale Pistacchio), Shao Longxing e Zheng Chujing (Enrico, innamorato di Serafina), Greta Cognolato e Zeng Lanya (madama Rosa madre di Serafina), Chen Zhipeng e Liu Xiangyu (Spiridione, garzone).

