Schubert in miniatura dall'Ensemble Concordanze a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Le grandi sinfonie in versione tascabile: è il progetto Mini-Schubert che l'Ensemble Concordanze presenterà al Goethe Zentrum di Bologna il 21 maggio alle 11,30 nell'ambito della stagione di lezioni-concerto che il gruppo propone ad ingresso gratuito. Si tratta di trascrizioni originali realizzate dagli strumentisti di Concordanze delle celebri sinfonie del compositore viennese. Mini-Schubert si inserisce nella consolidata tradizione di Concordanze di portare in tour nelle carceri e nelle strutture psichiatriche il grande repertorio sinfonico nell'unica forma possibile, ovvero quella miniaturizzata.

"La Quinta di Beethoven, la N. 40 di Mozart, la Quarta di Brahms - spiegano i musicisti dell'Ensemble - hanno risuonato negli anni passati: non poteva quindi mancare, nell'anno schubertiano, la celeberrima Incompiuta, assieme all'Ouverture dell'opera 'Fierrabras' e a una selezione delle musiche di scena per il dramma 'Rosamunde'.

Si tratta di tre lavori composti nell'arco di 6 mesi, fra 1822 e 1823, che rappresentano lo Schubert 'pubblico', ossia quello che compone per il teatro e le grandi sale da concerto.

Non solo, all'epoca furono anche tre fiaschi, batoste vere e proprie per il compositore, musiche che i contemporanei non degnarono del minimo apprezzamento". A eseguire i brani saranno Pietro David Caramia ed Elena Maury al violino, Alessandro Savio alla viola, Mattia Cipolli al violoncello, Chiara Tenan al contrabbasso, Elisa Bognetti al corno, Michela Ciavatti al clarinetto e Antonio Macaretti alla fisarmonica. Per rendere ancora più esplicita quella che è l'attività principale per cui Concordanze è nato, ovvero portare la musica classica nei luoghi da cui è più lontana, come le carceri e gli istituti penitenziari dell'Emilia-Romagna, il concerto sarà preceduto da una chiacchierata con i volontari dell'Associazione Antigone, impegnata nella tutela dei diritti delle persone detenute.

