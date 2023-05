La moda piange Enzo Bonafè, fece le scarpe a Reagan e Ciampi

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - È morto a 88 anni, l'altro ieri, Enzo Bonafè, uno tra i più famosi artigiani italiani della calzatura. A darne notizia, piangendo la sua scomparsa, è la Cna di Bologna, città in cui è stata fondata, nel 1963, la maison di Bonafè. Iniziata la sua attività insieme alla moglie Guerrina, l'artigiano felsineo ha raggiunto le vetrine delle più prestigiose boutique d'Italia, d'Europa e del mondo, da Oslo a Roma, da New York a Tokyo ed è diventato famoso per avere fatto le scarpe a grandi personalità, tra cui il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

"Avevo già realizzato delle scarpe per un famosissimo gioielliere di New York - raccontava Bonafè in una sua intervista alla Cna - e fu lui a proporci di realizzare delle scarpe per il presidente Reagan. Ci facemmo inviare una sua scarpa e Reagan ne volle due modelli, uno elegante da indossare con lo smoking e uno per tutti i giorni". Anche il presidente Ciampi, indossò le calzature Bonafè, così come molti altri uomini della politica e dello spettacolo.

"Oggi come ieri - raccontava ancora Bonafè - il nostro è soprattutto un lavoro manuale, in cui i macchinari si utilizzano pochissimo. Realizziamo circa 30 paia di scarpe al giorno e siamo circa una ventina di persone, compresi i miei due figli e mia moglie, che mi ha seguito fin dall'inizio, quando lavoravo in un piccolissimo garage, girando personalmente a vendere le mie scarpe. Questo resta uno dei lavori più difficili, in cui non bastano le capacità, ma serve una gran volontà. Noi abbiamo formato tanti giovani, ma come mi diceva sempre il mio maestro: se tu questo lavoro lo fai per 50 anni, quando ti alzi hai ancora da imparare". (ANSA).