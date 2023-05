A Riccione la mostra di Miguel Soro celebra Pantani

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 08 MAG - La Romagna si prepara a ospitare un'altra tappa fondamentale e ad alto contenuto spettacolare del Giro d'Italia. Dopo la cronometro Riccione-San Marino del 2019, vinta da Primož Roglič, il 14 maggio verrà disputata la Savignano-Cesena, in occasione della quale Riccione celebrerà il grande ciclismo con la mostra Marco Pantani e i Campionissimi, l'esposizione delle opere di Miguel Soro a Villa Franceschi con i suoi ritratti e le gesta dei corridori che hanno fatto la storia di questo sport leggendario.

La mostra sarà inaugurata sabato 13 maggio e aperta al pubblico nella stessa giornata della tappa della corsa rosa Savignano-Cesena. Il 14 maggio l'artista spagnolo sarà alla partenza della cronometro per un live painting. L'esposizione di Soro oltre che al Pirata Marco Pantani sarà anche un omaggio a Ercole Baldini, il Treno di Forlì.

La mostra sarà visitabile da domenica 14 maggio a domenica 4 giugno. In occasione dell'inaugurazione, sabato 13 alle 18, è in programma una live performance dell'artista Miguel Soro. (ANSA).