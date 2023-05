Anche a Bologna la Run4Hope, staffetta di solidarietà

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Il comando militare Esercito "Emilia-Romagna", domani, sabato 6 maggio, ospita la partenza della staffetta regionale della Run4Hope, un Giro d'Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate in forma sincrona regione per regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta che abbraccia tutta l'Italia in nome della solidarietà che si disputa annualmente a maggio e che coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei o aziendali oppure costituiti nel contesto di running store e palestre, chiamati a correre e a donare per sostenere la campagna a sostegno della ricerca contro i tumori femminili promossa da Fondazione Airc.

A Bologna il percorso per la corsa di solidarietà inizierà dalla Caserma Cialdini per arrivare a passare il testimone ai Giardini Margherita con gli atleti che affronteranno la seconda tappa dell'iniziativa. Nella prima tappa si è cimentato un gruppo di podisti appartenenti al 121esimo Reggimento artiglieria controaerei 'Ravenna' di via Due Madonne. (ANSA).