Il soldato Martin Adler compie 99 anni

Compie 99 anni Martin Adler, il veterano americano che durante la Seconda guerra mondiale scattò una foto a tre bambini sbucati da una cesta a Monterenzio sull'Appennino bolognese. Il soldato è riuscito a incontrarli a Bologna, quasi 77 anni dopo, grazie a un appello sui social.

"Mio padre, non potrò mai ringraziarlo abbastanza per tutti i sacrifici che ha fatto nella sua vita. Ho imparato così tanto su di lui facendo ricerche sulle sue storie del tempo di guerra.

Si è aperto con me negli ultimi 15 anni e mi sento fortunata ad avere la sua fiducia e il suo amore. Grazie papà per il tuo sacrificio e il tuo servizio", scrive sui social la figlia, Rachelle Adler Donley. Tanti i commenti di auguri.

Adler tornò in Italia nell'agosto 2021. Nel frattempo due dei tre 'bambini del 1944' sono morti, i fratelli Bruno e Giuliana Naldi. E l'estate scorsa è morto anche Matteo Incerti, il giornalista-scrittore reggiano che aveva fatto da mediatore per rintracciare i tre: sulla vicenda ha scritto un libro, 'I bambini del soldato Martin'.