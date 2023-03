Tre chili di cocaina in auto, arrestato

Più di tre chili di cocaina nascosti in un doppio fondo della sua auto. Per questa ragione la guardia di Finanza della locale Tenenza, ha arrestato giovedì scorso a Pisignano di Cervia, nel Ravennate, un 25enne di origine albanese. Secondo una nota delle Fiamme Gialle, tutto è accaduto durante il pattugliamento della frazione cervese: è a quel punto che il 25enne è stato sorpreso ad armeggiare all'interno di un veicolo dove erano nascosti 3,3 chili di cocaina. Il servizio dei finanzieri ha preso spunto da alcune segnalazioni di cittadini i quali avevano notato nelle campagne un anomalo e frequente andirivieni di non residenti.

Dopo una serie di appostamenti, l'attenzione dei militari si è focalizzata su una vettura risultata intestata a una donna italiana ma di fatto utilizzata da un cittadino di origine albanese, il 25enne appunto, residente in zona, lavoratore stagionale e incensurato. Il giovane era stato in particolare notato mentre passava più volte, senza apparente motivo, in aperta campagna, a diverse ore del giorno, per poi intrattenere fugaci incontri con altri soggetti in prossimità dei bar della zona.

Giovedì infine, dopo essersi appostati nei pressi dell'abitazione del sospettato, i militari hanno notato che il giovane, dopo essersi assicurato di essere apparentemente al riparo da sguardi indiscreti, usciva dalla vettura e iniziava a rovistare in prossimità dei sedili posteriori. La droga era lì, suddivisa in tre panetti nascosti sotto al pianale di seduta posteriore, in un vano di carico appositamente realizzato. La conseguente perquisizione domiciliare con l'ausilio delle unità cinofile, ha permesso di recuperare ulteriore materiale di interesse probatorio oltre a contante per circa 1.100 euro. Il ragazzo, difeso dall'avvocato riminese Carlo Alberto Zaia, a quel punto è stato dichiarato in arresto. (ANSA).