Donna di 35 anni investita e uccisa da un'auto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Una donna di 35 anni è stata investita e uccisa nella notte mentre stava camminando sulla strada provinciale San Vitale nel territorio comunale di Medicina (Bologna).

La donna, di origine peruviana, è stata travolta da un'auto che non è riuscita a evitarla, facendola finire in un canale.

Sono in corso accertamenti per capire la dinamica. (ANSA).