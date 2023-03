Morta nel Ferrarese madre di Willy Branchi, ucciso nell'88

E' morta nel Ferrarese Bice Forcucci, 83 anni, la madre di Vilfrido 'Willy' Branchi, il giovane ucciso a Goro, in provincia di Ferrara, la notte del 29 settembre 1988 a 18 anni. A darne notizia è l'edizione ferrarese del 'Resto del Carlino'.

Una vicenda che, a distanza di anni, non è ancora arrivata alla verità, fra omertà e inchieste che non sono arrivate a una conclusione. Branchi venne ritrovato lungo l'argine del Po, nudo. La donna si è battuta per anni per chiedere la verità, fino a quando, nel 2014, la Procura riaprì l'inchiesta, La salma sarà cremata e l'urna sarà posizionata nella tomba di Willy, nel cimitero di Goro. (ANSA).