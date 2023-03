Crescono i consumi di cosmetici negli istituti di bellezza, +5%

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Il valore del canale dell'estetica ha superato i 220 milioni di euro nel 2022, pari a circa il 2% dei consumi totali di cosmetici nel nostro Paese. Sono i dati preconsuntivi presentati oggi da Gian Andrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia, al Cosmoprof in corso a Bologna in un incontro proposto dal Gruppo Cosmetici per l'Estetica di Cosmetica Italia 'La situazione del canale dell'estetica professionale alla luce delle nuove tendenze del settore'. Secondo i dati preconsuntivi, nel 2022 i consumi di cosmetici negli istituti di bellezza sono cresciuti del 5,1%; analogo anche il trend di crescita per il 2023 che si stima sarà del +5,5%. "Abbiamo riscoperto durante la pandemia quanto i servizi per la cura della persona siano fondamentali per il benessere di ciascun individuo e quanto garantirne l'accessibilità sia rilevante - ha dichiarato Babila Spagnolo, presidente del Gruppo Cosmetici per l'Estetica -. La costante sinergia tra aziende e operatori del canale estetica si rafforza guardando con attenzione all'evoluzione delle richieste del consumatore, investendo nella formazione continua dei professionisti, ampliando e diversificando i servizi offerti con un occhio di riguardo anche al pubblico maschile. Il tutto senza dimenticare le opportunità offerte dagli strumenti digitali, vero e proprio volano per proporre un'offerta sempre più personalizzata alla propria clientela". Enrico Giubertoni, esperto di marketing digitale, ha parlato di strumenti e strategie legate al digitale che possono costituire occasioni di sviluppo e potenziamento per i saloni di bellezza. (ANSA).