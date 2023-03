Smalti per unghie dall'Ucraina, "cerchiamo bellezza ovunque"

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Si chiama Olha Donets, ha 29 anni e al Cosmoprof in corso a Bologna promuove i marchi del suo paese, l'Ucraina, brand come Dnka, Roks e Valeri specializzati nel settore nail. Il suo paese è da un anno sotto l'attacco della Russia e fa un certo effetto vedere muovere questa solare giovane donna tra smalti e limette. "La vita va avanti e cerchiamo la bellezza ovunque, non smettiamo di cercarla anche in questi mesi drammatici, continuiamo a curare il nostro aspetto esteriore anche se dentro soffriamo immensamente - racconta all'ANSA Donets, circondata da centinaia di prove colori per gli smalti semipermanenti. "La presenza al Cosmoprof è per farci conoscere sul mercato europeo, la comunità europea sta aiutando le nostre aziende con le certificazioni europee per commercializzare nei mercati extra Ucraina e poi anche perchè la guerra ha provocato una emorragia di persone, che sono fuggite ovunque e quindi noi cerchiamo di raggiungerle con marchi che per loro sono familiari, senza contare che tra loro ci sono anche molte estetiste che stanno cercando di rifarsi una vita lontano dal dramma". Oltre al suo stand quest'anno al Cosmoprof ce ne sono anche altri tre con la bandiera giallo blu. Donets è di Leopoli, come anche i marchi che rappresenta "non voglio parlare di politica spero solo che l'incubo finisca presto".

