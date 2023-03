Rischi di droga e alcol, incontri a scuola a San Lazzaro

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - "Droga, alcol e i rischi che ne derivano" è l'argomento di tre incontri organizzati dalla scuola secondaria di primo grado 'Rodari' di San Lazzaro di Savena con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni su temi di attualità e sulle loro implicazioni etiche, penali e sanitarie. Alle prime due mattinate, il 13, il 14 e all'ultima in programma giovedì 16 marzo dalle 12 alle 14 hanno partecipato il magistrato in pensione Valter Giovannini, già sostituto procuratore generale e procuratore aggiunto e l'ex maresciallo dei carabinieri, ora anche lui in pensione, Luciano Sambrotta.

Domani saranno presente anche la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti e Alessia Ruggeri, referente dell'Ufficio distrettuale per la formazione del personale presso la Corte d'Appello di Bologna che, unitamente al dirigente scolastico e ai professori dell'Istituto 'Rodari', ha collaborato per l'iniziativa.