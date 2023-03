Lite tra studenti a scuola, polizia di nuovo al Corni di Modena

Una lite tra studenti ha comportato l'intervento della polizia, ieri mattina, all'interno dell'Istituto professionale Corni a Modena. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati direttamente gli insegnanti, dopo che due giovani maggiorenni di una classe quinta si sono spintonati a causa di una discussione. A riportare la notizia è la stampa locale.

L'intervento degli agenti della squadra volante ha riportato la calma all'interno di una scuola che da diverse settimane è al centro di episodi di violenza, come le aggressioni ai danni di un professore ed un collaboratore scolastico ad opera sempre di studenti. Nella giornata di lunedì questi episodi hanno reso necessario un incontro nella sede della Provincia per decidere interventi risolutivi, al quale hanno preso parte il presidente della Provincia Fabio Braglia, il Comune, il provveditore e i dirigenti delle due scuole del Corni, professionale e tecnico.

In quella occasione si è deciso di investire sull'illuminazione dopo che alcune porte che si affacciano sul cortile interno sono state dotate di allarme. (ANSA).