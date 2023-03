Taxisti abusivi per i lidi ferraresi, fermati dalla Gdf

(ANSA) - FERRARA, 14 MAR - Erano i 'taxisti del popolo della notte', cioè dei ragazzini diretti nelle varie discoteche dei lidi ferraresi di Comacchio e di Codigoro e soprattutto nei weekend. Peccato fossero abusivi e per questo due conducenti senza autorizzazioni sono stati fermati e multati durante i controlli della Guardia di finanza che ha anche ritirato la carta di circolazione dei due mezzi.

È accaduto durante il weekend scorso, quando le Fiamme Gialle della Tenenza di Comacchio, nei controlli ordinari, lungo la Statale Romea 309, hanno fermato due pulmini, usati dai conducenti - come poi emerso - in modo irregolare per svolgere attività di noleggio con conducente. Entrambi, all'atto del controllo, avevano ricevuto il pagamento del trasporto dai ragazzi, per lo più giovanissimi, diretti nelle discoteche dei lidi e Comacchiese.

Dalle verifiche della Finanza è emerso il mancato possesso di licenze e l'assenza delle previste annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli: da qui i verbali ai due responsabili con una sanzione amministrativa fino a 694 euro. E per impedire che continuassero col servizio taxi abusivo è stato disposto anche il fermo amministrativo. (ANSA).