'Baby gang' picchia 16enne, finisce in ospedale con denti rotti

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Lo hanno picchiato due volte, in due momenti diversi della giornata, facendolo finire in ospedale, senza denti. Protagonisti della vicenda - raccontata da 'il Resto del Carlino' sia sulle pagine nazionali che su quelle locali - i componenti di un gruppo di almeno 8 minorenni, italiani e nordafricani che, stando al quotidiano, ha preso di mira le scuole di San Lazzaro, nel Bolognese, e gli studenti che le frequentano. E che, ora, è finito al centro dell'attenzione dei Carabinieri.

I fatti risalgono a sabato scorso quando, uscendo da un istituto superiore della cittadina emiliana, due ragazzi - un 15enne e un 16enne - si sono imbattuti nel gruppetto che, dopo averli insultati, li ha accerchiati iniziando a picchiarli con calci, schiaffi e pugni. La scena, viene riportato, è stata ripresa da alcuni giovani che non sono intervenuti in aiuto dei due ragazzini - il video dell'aggressione sarebbe subito finito sui social - riusciti a scappare e a raggiungere un autobus inseguiti dalla 'Baby gang'.

'Baby gang' che, a sera, si è imbattuta nuovamente nel 16enne, all'uscita di una discoteca della zona. Il giovane è stato picchiato una seconda volta ed ha riportato la rottura di quasi tutti i denti: portato al Pronto Soccorso dovrà sottoporsi a una ricostruzione dell'arcata dentaria.

I genitori dei due minori picchiati hanno sporto denuncia ai Carabinieri che hanno identificato i 'bulli' grazie alle segnalazioni giunte a seguito delle aggressioni subite, alle telecamere di sorveglianza e al fatto che i protagonisti dei pestaggi fossero già noti alle forze dell'ordine. Si tratterebbe degli stessi giovani di 15 e 14 anni, che lo scorso 24 febbraio hanno fatto irruzione all'istituto 'Mattei' di San Lazzaro prendendo a male parole il dirigente scolastico e finendo per essere denunciati con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di rilasciare le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora potrebbero essere denunciati con l'accusa di lesioni (ANSA).