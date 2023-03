Stalking e resistenza, arrestata una donna a Bologna

Una donna romena di 30 anni è stata arrestata ieri pomeriggio a Bologna per stalking ai danni dell'ex compagno e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta verso le 14.15 in via Mezzofanti, chiamata da un pachistano quarantenne che ha riferito di essere in lite con l'ex. Quando la volante è arrivata, la donna stava insultando l'uomo e ha strattonato e spintonato gli agenti. E' stato accertato che dopo la fine della relazione, la 30enne aveva iniziato a minacciare e contattare con insistenza l'ex. Ieri gli aveva anche strappato di mano il telefono. (ANSA).