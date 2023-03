A Bologna in 6.500 alla Maratona cittadina dedicata a Dalla

Una domenica di sole ha scaldato gli oltre 6.500 protagonisti della seconda edizione della Bologna Marathon, con tre gare competitive e due non competitive Tecnocasa Bologna City Run di 5 km e la Run 5.000, staffetta di solidarietà corsa a coppie e che ha coinvolto centinaia di associazioni no profit e del terzo settore di tutta la provincia e non solo. Migliaia di bolognesi hanno riempito Piazza Maggiore e tutte le strade lungo il percorso per partecipare ed applaudire i partecipanti.

Nella gara regina dei 42 lm e 195 metri ha vinto David Colgan (Atl. Castenaso Celtic Druid) in 2.28.23, secondo Danilo Brambilla (Falchi-Lecco) in 2.29.36, mentre terzo Loris Mandelli (Pol.Carugate) in 2.30.17. In campo femminile prima Sara Nanni (Francesco Francia) in 3.09.57, seconda Celeste Albertino (Run Card) in 3.11.01, terza Anna Furlan (Atl. Piombino Dese) in 3.13.26, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha partecipato con il gruppo del Comune alla Run5000: "E' stata una bella festa per tutta la città. Una giornata di sole che ci ha baciato. Siamo davvero contenti di aver accolto così tante persona da molti paesi del mondo e da tutta Italia. Inoltre è stata anche una maratona della solidarietà, che abbiamo dedicato a Lucio Dalla e quindi è stata una grande giornata per tutti i bolognesi", ha detto il sindaco. (ANSA).