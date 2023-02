Pallavolo: 'offese sui social' Ngapeth sospeso 7 giorni

(ANSA) - MODENA, 28 FEB - Il tribunale federale della Federazione italiana pallavolo ha sospeso il giocatore della Valsa Group Modena Volley Earvin Ngapeth per sette giorni, con decorrenza da ieri a seguito di un provvedimento disciplinare.

La sospensione nasce a seguito di un esposto presentato lo scorso 22 luglio dal giocatore Dragan Travica (ex di Perugia ed oggi nella squadra greca dell'Olympiacos) che ha accusato il giocatore di Modena Volley, come si legge nel comunicato ufficiale del tribunale federale della Fipav, di comportamento antisportivo e diffamatorio, tramite la pubblicazione di tre post offensivi su Instagram.

I post pubblicati dal pallavolista francese, in uno dei quali si lanciavano accuse di razzismo (ma secondo il tribunale si è trattato di offese nei confronti dell'avversario), avevano fatto seguito ad un episodio avvenuto durante gara 1 della semifinale scudetto disputata tra Modena e Perugia il 13 aprile del 2022, quando il pallavolista Yoandy Leal, Modena, era stato coinvolto in una accesa lite in campo proprio con Dragan Travica, Perugia.

In merito alla sospensione di sette giorni ad Earvin Ngapeth, la società Modena Volley è intervenuta oggi con un comunicato: "Earvin Ngapeth sarà regolarmente presente in campo nella gara di semifinale di Coppa Cev dell'8 marzo. Nel rispetto del provvedimento la società ed il giocatore, patrocinato dall'avvocato Benazzi Piani del Foro di Modena, comunicato che non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda". Lo schiacciatore francese classe '91 non disputerà la partita prevista domenica 5 marzo alle 18 al PalaPanini di Modena fra la Valsa Group e Monza. (ANSA).