Pd: Bonaccini vince in Emilia-Romagna con il 56,4%

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Stefano Bonaccini si è imposto nella sua Emilia-Romagna, con il 56,4% dei voti alle primarie per la scelta del segretario del Pd. Quasi 85mila voti contro gli oltre 65mila di Elly Schlein. In Regione, infatti, hanno votato 151.598 elettori.

Bonaccini ha prevalso in tutte le province, tranne Parma, dove Schlein si è imposta di una cinquantina di voti e Bologna dove invece si è affermata con un vantaggio più largo (52,12%).

Vantaggio ancora più significativo nella città di Bologna, dove era sostenuta dal sindaco Lepore, e dove ha sfiorato il 60%.

Il presidente della Regione ha vinto largamente nella sua Modena (67,17%), a Imola (65,15%) e a Cesena (60%). (ANSA).