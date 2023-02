Serie A: Bologna-Inter 1-0

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il match del Dall'Ara apre la domenica della 24^ giornata del campionato di Serie A. Dopo 12' passa subito il Bologna con Barrow, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo traversa di Soriano. L'Inter risponde con un tiro alto di Mkhitaryan e una occasione per Lautaro. Dopo tante chance anche nella ripresa, sblocca Orsolini al 76'.

Finisce 1-0 per il Bologna. (ANSA).