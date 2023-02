Migliora l'aria, rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Rientra l'allerta smog nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna, dove erano in vigore le limitazioni per la qualità dell'aria. Da domani, quindi, sono revocate le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni Pair (ovvero i capoluoghi di provincia e gli altri centri principali della pianura) e gli altri provvedimenti emergenziali, come il limite di temperatura del riscaldamento nelle case private e nei luoghi di lavoro.

Lunedì l'Arpae emetterà un nuovo bollettino. (ANSA).