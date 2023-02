Ferrari: dividendo in crescita, 1,8 euro agli azionisti

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - La Ferrari proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,810 euro per azione ordinaria, il 33% in più dell'anno precedente. Complessivamente saranno distribuiti circa 329 milioni di euro.

La distribuzione sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci prevista per il 14 aprile. Se la proposta verrà approvata, la data di stacco della cedola è prevista per il 24 aprile, quella per percepire il dividendo il 25 aprile per le azioni ordinarie negoziate sia in Italia sia presso il Nyse negli Stati Uniti e la data di pagamento del dividendo il 5 maggio. (ANSA).