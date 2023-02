Minaccia di morte la ex moglie, divieto di avvicinamento

La frase 'Vorrei vederla sgozzata' l'avrebbe pronunciata parlando della ex moglie con alcuni amici, ma avrebbe rivolto minacce direttamente anche a lei: 'Chiama i carabinieri perché sicuramente sei morta'. E' la vicenda scoperta a Sant'Agata Bolognese dai carabinieri, che hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di un operaio 44enne italiano, indagato per maltrattamenti.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip nel giro di tre settimane, nasce dalla denuncia di una 38enne italiana che a fine gennaio si era rivolta ai carabinieri per denunciare il marito, che non accettava l'idea della fine del loro matrimonio. La donna ha segnalato una situazione familiare divenuta insostenibile anche per il figlio 11enne della coppia.

Nel novembre scorso, l'uomo aveva lasciato casa ed era andato a vivere in una struttura ricettiva. Ma le cose non erano migliorate: dopo la separazione, secondo quanto ricostruiscono gli investigatori, l'uomo avrebbe cominciato pedinarla, arrivando a pretendere di controllare la sua biancheria intima, a suo dire per verificare che non fosse stata con altri uomini.

La donna e il bambino sono stati inseriti in un programma di recupero da parte dei servizi sociali. (ANSA).