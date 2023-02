Postura e lavoro, i dentisti convivono con dolori muscolari

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Una ricerca internazionale condotta all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti analizza, per la prima volta, la prevalenza del dolore muscoloscheletrico nei dentisti in Italia e in Perù. L'indagine è stata coordinata dal professor Felice Festa, studioso di fama internazionale da sempre impegnato nella cura e nella prevenzione delle patologie del complesso cranio-facciale e delle patologie posturali correlate, secondo il quale questo studio "costituisce una solida base scientifica dalla quale partire per progettare azioni mirate e campagne di prevenzione in Italia e in Perù".

"Esiste una stretta correlazione tra postura assunta durante lo svolgimento dell'attività odontoiatrica, abitudini di vita e insorgenza di dolore muscolo-scheletrico", spiega la professoressa Monica Macrì, autrice del paper pubblicato sulla rivista internazionale 'Frontiers in Public Health'. "I dati che abbiamo raccolto per condurre questo cross-sectional study sono nel contempo interessanti e preoccupanti: l'87,2% dei dentisti italiani e il 91,4% di quelli peruviani convivono durante la loro attività lavorativa con dolore muscolo-scheletrico", aggiunge l'odontoiatra Natali Vilma Galindo Flores, che nell'ateneo teatino ha svolto la sua tesi di laurea per convalidare i titoli di studio conseguiti in Perù.

Questo lavoro interdisciplinare "dimostra scientificamente un forte nesso causale tra alterazione posturale e dolore muscolo-scheletrico", commenta Francesco Pegreffi, chirurgo ortopedico e docente al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Ed è importante - sottolinea a sua volta il bolognese Riccardo Stefanelli, data analyst ed esperto di big data - "!analizzare i dati utilizzando una rigorosa metodologia statistica". (ANSA).