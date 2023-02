Perseguita la ex con 100 chiamate al giorno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - Pedinamenti, appostamenti sotto casa, telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, arrivando a farle 102 chiamate in una sola giornata. Sono i comportamenti che hanno portato all'emissione di una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 47enne, indagato per maltrattamenti, atti persecutori e violazione di domicilio.

A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di Granarolo Emilia, nel Bolognese, ai quali la vigilia di Natale scorso si era rivolta la donna, una 37enne di origine marocchina. Già durante la relazione, iniziata a luglio 2021, l'uomo era molto geloso e l'avrebbe offesa e maltrattata, oltre a registrarla quando si trovava da sola in casa, per controllarne i movimenti o le comunicazioni.

Quando lei a ottobre 2022 lo ha lasciato, non accettando la fine della relazione il 47enne ha iniziato a perseguitarla in modo anche più aggressivo. In un'occasione le ha gettato a terra il telefono, in un'altra è entrato nella sua abitazione e le ha sottratto una confezione di farmaci anticoncezionali.

Il Gip di Bologna, nell'ordinanza cautelare richiesta dalla Procura, scrive tra le altre cose che l'uomo era 'spinto da un'ossessiva gelosia e un morboso atteggiamento possessivo'.

