Arte: installazione site-specific si concentra sull'acqua

Apre giovedì al pubblico 'Seeking Blue Gold', installazione site-specific di Lucy+Jorge Orta all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna, promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Inserito tra i Main Project di Art City 2023, il progetto espositivo, curato da Cristina Francucci e Tatiana Basso, si concentra sull'acqua, tema centrale nella poetica degli Orta, e nella messa a punto di una 'Estetica Operativa' tesa a immaginare nuove forme di sviluppo sostenibile.

Il progetto che prenderà vita fino al 12 febbraio negli spazi dell'Oratorio stimola un processo di 'astr-azione', "senza la pretesa di cambiare il mondo, ma con la speranza di instillare un seme dal quale possano germogliare nuove pratiche collettive". Il fulcro dell'installazione, tripartita, è costituito da manufatti lignei provenienti dal mondo rurale, dove ancora sono utilizzati nei sistemi tradizionali d'irrigazione. Richiesto dalla natura dell'installazione, quello contemplativo "è il canale d'accesso a un'immagine di vita pratica, strettamente legata ai ritmi naturali, alle attività manuali tramandate per generazioni, al senso di comunità, nel suo ormai storico ma non per questo meno attuale confronto con l'ideale di progresso baconiano che ha dettato il tempo della corsa alla modernità in Occidente, e che oggi imperversa in alcuni Paesi in via di sviluppo". (ANSA).