Achille Lauro 'unplugged' all'EuropAuditorium di Bologna

Dopo aver conquistato la scorsa estate un enorme successo con il tour Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra insieme all'Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band, che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d'Italia, Achille Lauro torna sui palchi dei teatri nazionali con 'Achille Lauro Unplugged', in cui il pubblico potrà ascoltare per la prima volta live la performance dell'artista con un arrangiamento del tutto rivisto in chiave acustica, una nuova versione più introspettiva ed essenziale. A Bologna l'appuntamento è il 13 febbraio al Teatro EuropAuditorium, per una sorta di 'best of' dal vivo in cui ci sarà spazio solo per la musica.

In scaletta i brani prodotti negli anni dai primi dischi a oggi, da Cenerentola, Ora e per sempre, Lost for life, Ascensore per l'inferno, riarrangiati per l'occasione, a Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C'est la vie, 16 marzo, Bam bam twist, Solo noi, Marilù, Domenica, Stripper, fino a 'Che sarà' (Elektra Records/Warner Music Italy), la sua più recente produzione discografica. Achille Lauro sarà accompagnato dalla sua band di cinque elementi composta dal maestro Gregorio Calculli (pianoforte, mellotron, chitarra acustica), Marco "Lancs" Lanciotti (batteria, arrangiamenti, direzione musicale), Nicola Iazzi (basso), Riccardo "Kosmos" Castelli (chitarra), Amudi Safa (seconda chitarra), ai quali cui si aggiungerà Sofia Volpiana al violoncello.

"Quest'anno mi sono dedicato tantissimo al live - racconta il cantante - ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole". Achille Lauro sarà anche tra i superospiti che si esibiranno sul palco di piazza Colombo a Sanremo, in collegamento con l'Ariston, in occasione del Festival 2023. (ANSA).