A Reggio Emilia 'Sorelle' del drammaturgo Pascal Rambert

Il difficile rapporto familiare di due sorelle, che si incontrano e scontrano in una lotta in cui la parola e i gesti dinamici e ritmati diventano protagonisti. Un conflitto violento, duro e smisurato, che porta a una grande consapevolezza: il grande amore che provano l'una per l'altra, reciprocamente. 'Sorelle', nell'adattamento italiano di 'Soeurs' del drammaturgo e regista Pascal Rambert, sarà in scena al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia dal 24 al 27 gennaio alle 20.30 con Anna Della Rosa e Sara Bertelà.

Autore, regista e coreografo francese rappresentato in tutto il mondo, Pascal Rambert porta in Italia, dopo essere andato in scena in Francia e in Spagna il suo ultimo lavoro, 'Sorelle' affidandolo a due interpreti di punta del teatro italiano, interpreti molto conosciute anche in ambito cinematografico e televisivo. Sulle loro caratteristiche fisiche e attoriali, Rambert ha rimodellato la pièce in questo nuovo adattamento.

"Non esiste una trama, mi piace immaginare lo spettacolo in termini di energia - scrive Rambert sullo spettacolo 'Sorelle' -. Non mi interessa raccontare una storia di conflitto ma focalizzarmi su come le interpreti incarnano il testo.

Sull'energia reale e organica che scaturisce dalla relazione che i loro due corpi instaurano nello spazio. Quando dico che si tratta di uno scontro tra due sorelle, dico tutto e allo stesso tempo niente. La forza del conflitto risiede, infatti, su due elementi: il potere dello scambio verbale e l'eco che questo genera nello spazio e nel tempo. È qualcosa che si rinnova ogni sera - conclude il drammaturgo - e che richiede un notevole sforzo fisico". (ANSA).