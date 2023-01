Maltempo: allerta arancione per vento in E-R, prevista neve

Allerta arancione per vento in alcune zone dell'Emilia-Romagna per domani, domenica 22 gennaio, in particolare sulla costa e sui crinali appenninici. Il mare è previsto molto mosso sotto costa e fino a agitato al largo con altezza dell'onda fino a quattro metri. Arpae e Protezione civile prevedono inoltre condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione o ingressione marina.

Sempre per domani si attendono nevicate in Appennino e sulle colline centro-orientali della regione, fino a 100-200 metri, acqua mista a neve in pianura. Sulle montagne romagnole le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 cm, mentre nelle altre zone gli accumuli saranno più modesti.

