'Una felice corsa', Pinuccia Bernardoni in mostra a Bologna

Inaugura oggi 'Una felice corsa. Pinuccia Bernardoni', la nuova mostra promossa e organizzata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. L'esposizione, curata da Cecilia Canziani, sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Paltroni (via delle Donzelle a Bologna) fino al 26 febbraio. Con 'Una felice corsa' - mostra che attraversa l'intero arco della lunga produzione di Pinuccia Bernardoni, presentando opere dai primi anni Ottanta a oggi - la Fondazione inaugura un nuovo ciclo espositivo che riporta lo sguardo sul lavoro di artiste che hanno dedicato una vita intera alla ricerca artistica, "donne appartenenti a una generazione che spesso non ha ricevuto la giusta attenzione dalla critica contemporanea".

Le opere esposte individuano nella carta un medium privilegiato della sua indagine sulla relazione tra scultura e corpo, tra corpo e paesaggio, tra natura e astrazione. La carta, declinata come scultura e come supporto nel disegno, viene gradualmente integrata e sostituita da altri materiali: ferro, vetro, foglie che attraverso processi di manipolazione - come la piegatura, la foratura e l'assemblaggio - mettono in evidenza da un lato la specificità della materia, dall'altro la possibilità di dialogo tra elementi differenti. Accompagna la mostra una pubblicazione pensata come una "biografia visiva" dell'artista, nata a Bientina (Pisa) nel 1953, dove le immagini diventano metafore per conoscere la sua vita e la sua poetica nonché per aprire un dialogo con il visitatore, facendolo entrare in un certo senso nello studio.

"Oltre a restituire luce al lavoro, ingiustamente obliato, di un'artista della nostra città, con questo percorso espositivo abbiamo inteso dare continuità alla narrazione sul femminile iniziata con le mostre collettive '3 BodyConfigurations' nel 2020 e 'Libero Spazio Libero' nel 2021", dice Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte. "Da alcuni anni abbiamo scelto di porre il tema di genere al centro delle nostre linee strategiche d'intervento: la mostra farà conoscere al largo pubblico l'opera di Pinuccia Bernardoni e sarà d'ispirazione per molte artiste della nuova generazione".

