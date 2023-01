Appello di 51 realtà E-R, taglio mette a rischio spettacolo

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna è a rischio dopo il tagli orizzontale del 14% deciso dalla Regione. Lo denuncia Orizzonte 13/99, coordinamento di 51 realtà attive in teatro, danza, musica e altre forme di spettacolo della Regione. Un coordinamento che prende il nome dalla legge 13/99, unica legge regionale in Italia che finanzia lo spettacolo dal vivo. "Un taglio piccolo nel bilancio della Regione - scrivono nel loro appello - ma che ha un impatto drammatico su lavoratori e lavoratrici del teatro e della danza che stanno già attraversando una crisi strutturale dovuta ai due anni di blocco delle attività. Viene messa in discussione la stessa sopravvivenza della fitta rete di realtà e soggetti indipendenti che sostanziano il modello culturale policentrico della nostra regione, unico in Italia". Il coordinamento ha chiesto un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e gli assessori alla cultura Mauro Felicori e al bilancio Paolo Calvano. "La rete dei soggetti indipendenti - prosegue l'appello - non può essere lasciata sola a a farsi carico dei presidi culturali territoriali. Il rischio di vedere scomparire questa rete vale il taglio che è stato apportato?".

