Turismo: siglata convenzione per promuovere Romagna interna

Valorizzare le aree interne delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, un territorio dal potenziale ancora inespresso, ma dal grande patrimonio paesaggistico, storico ed enogastronomico. Questa l'intenzione del progetto dal titolo 'Promozione integrata del territorio', una convenzione sottoscritta oggi tra il Gal L'altra Romagna e Destinazione Romagna che prevede un investimento di 400 mila euro per campagne di comunicazione per prodotto, itinerari tematici del gusto e marketing del territorio a partire dalla mappatura dei prodotti tipici.

"L'evoluzione del turismo post Covid ha messo in risalto le mete di prossimità, con particolare attenzione per i territori integri e meglio conservati", premettono le due realtà spiegando la genesi del progetto, che ha individuato tra le nuove esigenze del pubblico, il turismo lento, esperienziale ed enogastronomico.

"Fare squadra permette alla nostra Regione e al nostro territorio di presentarsi in maniera forte e compatta nelle varie borse turistiche nazionali e internazionali, con una sintesi che permetta di sceglierci tra i tanti come destinazione turistica d'eccellenza", commenta il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad. "Puntiamo alla promozione delle attrazioni naturali e storiche della zona, come i parchi nazionali e i borghi antichi, nonché delle tradizioni culturali come la cucina e la musica locali", spiega il presidente del Gal Bruno Biserni.

