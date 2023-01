Bus in fiamme nel Modenese, illesi i passeggeri

(ANSA) - MODENA, 05 GEN - Bus di linea in fiamme intorno alle 16.30 a Sestola, sull'Appennino modenese. Non risultano feriti fra i passeggeri, che sono scesi quando l'autista si è resto conto delle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, le cause sarebbero accidentali. L'incidente è avvenuto in piazza Passerini. Sul posto i vigili del fuoco di Fanano e Pavullo, oltre alla polizia locale ed al 118, intervenuto per precauzione. Il mezzo è andato completamente distrutto. (ANSA).